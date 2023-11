Sel nädalavahetusel: kas peale jääb NOËP või Gameboy Tetris?

Kaks lava, kaks artisti: maailmakuulus Red Bull SoundClash show algab ka Eestis soojendusega, mille käigus esitavad artistid oma armastatumaid hitte. Nii NOËP kui Gameboy on mõlemad lahinguks valmis ning lubavad, et publik saab elamuse, mis jääb meelde eluks ajaks. Ja üllatusi tuleb kindlasti palju, seda kinnitavad mõlemad artistid.

Kolmas voor on „Clash“. Algab metsik sõit läbi artistide muusika universumi! NOËP ja Gameboy Tetris panevad proovile oma muusikaliste võimete piirid, muutes oma suurimad hitid eriliseks, andes garantii, et publik pole siinmail varem midagi sellist kuulnud ega näinud. Finaalis astuvad üles erikülalised, kes võivad määrata duelli saatuse!

Kes võidab Red Bull SoundClashi? Saab võitjaks NOËP või hoopis Gameboy Tetris? Võim on publiku käes, sest võistluse võitja valitakse aplausimeetriga! Tule kohale, sest just sinu hääl võib otsustada! Piletid Red Bull SoundClashile on saadaval piiratud koguses Piletitaskus. Üritus toimub Unibet Arena Blackboxis.