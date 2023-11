Joe Jonaselt uuele levelile! Lahutava „Troonide mängu“ staari uus väljavalitu on üks ihaldatumaid Briti aristokraate

Turner, kes on parasjagu lahutamas ansamblist The Jonas Brothers tuntuks saanud Joe Jonasest, veedab hetkel Pariisis aega aristokraadi Peregrine Pearsoniga. 29-aastasel ärimehel, kes pärib tulevikus Cowdray vikonti tiitli, on selja taga pikaajaline suhe, mis lõppes samuti alles septembris. Pearson oli mitu aastat koos Kreeka-Taani printsessi Maria-Olympiaga, kelle perekond küll ühtegi kuningakoda enam ei juhi, kuid kes on endiselt pildist tänu edukale modellikarjäärile.

Samal ajal, kui Turner on töökohustuste tõttu Euroopas, on Joe Jonas nende kahe tütrega New Yorgis. Teisipäeval tähistas muusik koos tütarde ja lapsehoidjaga halloweeni. Jonas ja Turner pole veel ametlikult lahutatud ning meediasse lekkisid mõni aeg tagasi kohtudokumendid, kus näitlejatar süüdistab oma endist abikaasat laste passide varastamises. Nimelt olevat abikaasad nende kooselu jooksul leppinud kokku, et nende tütred kasvavad üles Inglismaal, kust Turner on pärit. Pärast seda, kui staarpaar otsustas lahutada, olevat Jonas takistanud Turnerit viimast nende lapsi välismaale.