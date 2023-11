„Kallite kalorite“ võitja taastub maovähendusoperatsioonist: mõistsin, et mul on toidusõltuvus ega saa enam ise hakkama

„Otsustasin maovähendusoperatsioonile minna, kuna mõistsin, et mul on toidusõltuvus ja ma ei saa enam dieete tehes ise kaalulangetusega hakkama,“ räägib saate „Kallid kalorid“ võitja Nele Saks (24). Oktoobri hakul käiski naine kirurgi noa all ning taastub nüüd jõudsalt.