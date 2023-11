Harry ja Meghani saladused tulevad päevavalgele? Kate Middletoni onu avaldab paljastusterohke raamatu

Harry ja Meghani dokumentaalsari näitas kuninglikku perekonda ülimalt halvas valguses, Netflixi kaudu vaatajate ette tulnud seriaalis mustasid nad suguvõsa karmilt. Samuti ei hellitanud Harry kuninglikku perekonda oma tänavu jaanuaris müügilettidele jõudnud raamatus. Nüüd on asjaolud muutunud ja suurem avalik koslep võib oodata Sussexi hertsogipaari ennast. Nimelt on Kate Middletoni onul saanud valmis memuaarid, milles oma jao saavad ka Harry ja Meghan.

Raamatu autor on Kate’i ema Carole Middletoni noorem vend Gary Goldsmith. Briti meedia andmetel kavatseb Goldsmith panna raamatuga „tõe paika“ ning teha Harryle ja Meghanile tagasi.

Peale selle, et Kate’i onu on raamatusse kirja pannud perekonna elu privaatseid üksikasju, on tal raamatuga teinegi eesmärk. Goldsmith soovib sellega anda Middletonide perekonnale „hääle“, et nad saaksid kummutada Harry ja Meghani süüdistused ja kriitika, vahendab OK! Magazine.

„Kui Harry alles oma raamatut koostas, oli tema kirjastaja kindel, et William seda ei kommenteeri, sest tulevasele kuningale ei oleks see kohane. Harry ei osanud eeldada tagasitegemist Kate’i perekonnalt. Talle ja Meghanile ei meeldi see teps ja nad pelgavad raamatu ilmumist,“ sõnas üks allikas väljaandele.

Esimest korda rääkis Goldsmith raamatu kirjutamise kavatsusest 2013. aastal. Alguses rõhutas ta, et ei pane raamatusse midagi sellist, mis näitaks tema kuningliku õetütre Kate’i abikaasa prints Williami sugulasi halvas valguses. Nüüd näib ta olevat meelt muutnud. „Ta plaanis alguses raamatus rohkem endale keskenduda, aga nüüd on ta sellesse lisanud üksikasju perekonnast,“ ütles allikas.

Veel avaldas allikas, et raamatus on kindlasti šokeerivaid avaldusi, kuid Goldsmith on saatnud käsikirja Kate’i vanematele lugeda. Nemad vaatavad selle üle, enne kui käsikiri kirjastaja kätte jõuab.