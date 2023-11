„Seda noormeest tean kaua aastaid, aga ma ei teadnud üldse, et ta tegeleb ka laulmisega aktiivselt. Vaatasin seda saadet ja kui lugupeetud žürii hakkas vägagi arvama, et tegelikult laulan mina tema asemel, siis hakkasin kuulatama ja sain aru, et meil on päris sarnased tämbrid,“ rääkis Linna.

Ivo ja Reimo on tuttavad juba üle 30 aasta. Linna sõnas, et nende tutvumine leidis aset 1986. aastal Kuivastu sadamas. Toona pääses Saaremale ainult passi ette näidates. „Selleks, et minna vanematele ja sugulastele külla, pidi mul olema vastav kutse. Siis selgus, et oh imet, Kuivastu sadamas on Eesti poiss teenimas,“ rääkis Linna, et sealt nende tutvus alguse saigi.