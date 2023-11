„Ma pole kunagi midagi taolist teinud.“ Selgusid Eesti Muusikaauhindade õhtujuhid

Gala õhtujuhid Birgit Sarrap ja Stefan Airapetjan on väljakutse ees ühtlasi nii põnevil kui aukartuses, kuid mõlemad on veendunud, et kaaslane on selleks õhtuks ideaalselt sobiv. Birgitil on võimalus Eesti Muusikaauhinnad galat juhtida teist korda: „Mul on suur rõõm ja au võtta vastu muusikaauhindade show ja saate juhtimine ning saada sellest osa veel niivõrd siira, elurõõmsa ja andeka mehe kõrval nagu seda on Stefan. Ei saa salata, et aukartus vastutuse võtmise ja kogu selle võimsa ürituse läbi viimise ees on suur, kuid tean, et naudin seda 100%, meil saab väga lõbus olema ja kindlasti annan endast parima ja rohkemgi veel! Olles näinud üsna lähedalt antud suurürituse korraldajate tööd ja hoolt, mis nad organiseerimisse panustavad, tean, et sellest tuleb aasta võimsaim muusikasündmus ja loodan, et kogu meie armas Eesti rahvas ja muidugi meie muusikud hindavad seda kõrgelt. Ootan juba kannatamatult seda põnevat väljakutset ja et saaks meie andekatele nominentidele kaasa elama hakata!“