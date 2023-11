Eestlanna New Yorgis: rahvas arutleb siin, kas suvalise maja juurde lillede toomine on ikka õige viis Matthew Perryt mälestada

Stsenaariumi järgi elasid ja töötasid „Sõprade“ tegelaskujud teatavasti New Yorgis, kuigi tegelikult filmiti sisuliselt terve sari üles Californias asuvas stuudios. Siiski näidatakse sarja vaheklippides tuhandeid kordi New Yorgis Manhattani alaosas Greenwich Village’i piirkonnas asuvat maja, justkui viidates, et seal asuvadki seriaalikangelaste korterid. Maja alumisel korrusel asub ka kohvik – nagu ka seriaalis –, kuid selle nimi ei ole Central Perk ja seal pole kunagi seriaali tarvis filmimist toimunud. Nüüd on aga just see maja muutunud tuhandete fännide mälestuspaigaks.