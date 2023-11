„Võtsin julguse kokku ja kirjutasin neile!“ Lauren Padar alustas uue ettevõtmisega

Nimelt on 27-aastane Lauren löönud käed orgaanilist kosmeetikat tootva brändi Magradaga. Sel nädalal tuli brändil välja taastav kehakreem, mille loomisele rokkari abikaasa kaasa aitas. Brändi kodulehele postitatud Laureni blogitekstist selgub, et tema ise oli see, kes Magradale ideed ja koostööd pakkumas käis, mitte vastupidi.

„Mõte tekkis 2022. aasta sügisel, mil Magrada tooteid kasutades omakeskis mõtlesin, et tegemist on nii heade toodete ja ägeda brändiga. Suisa nii sümpaatsega, et tahaksin end kuidagi Magradaga siduda. Kuna sisulooja ja brändi ühistooted on laiemas maailmas juba üsna levinud praktika, kuid Eestis veel mitte, siis mõtlesin õnne proovida. Võtsin julguse kokku ja kirjutasin Magradale oma ideest. Mõtlesin, et mul ei ole mitte midagi kaotada,“ meenutab ta sissekandes.