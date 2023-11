VIDEO | Unikaalsel moesõul sai näha kleite, mis otsivad uusi omanikke. Maribel Vääna: olen õnnelik, et sain sellest üks osa olla

Modellina üles astunud Maribel Vääna oli õnnelik, et sai osa olla sellest algatusest, mis aitab väga paljusid Eesti inimesi. „Olen õnnelik, et sain sellest üks osa olla,“ ütleb Maribel.

Moesõul sai näha ka Eesti Vabariigi presidendipaari Alar ja Sirje Karise, laulja Anne Veski annetusi ning ka teiste tuntud inimeste kleite, millega heategijad on säranud olulistel sündmustel.

4.-5. novembril Osta.ee platvormil toimuval oksjonil saadud raha eest ostetakse Eesti Vähiliidule uue põlvkonna mobiilne kompuutertomograaf. PERH-i vähihaigete nõustaja Merike Värik, kes on ka ise selle raske haiguse ületanud tõdeb, et kompuutertomograaf on kindlasti suur panus Eesti rahva tervisesse.