Tuntud muusikaprodutsent DJ Cityflash mõisteti vägistamissüüdistuses õigeks. Kohus: tõendid ei kinnita vägivalda ja ohvri abitust

Eskola on eelkõige tuntud DJ Cityflashina, kes on teinud koostööd mitme Eesti artistiga, peamiselt lauljanna Laura-Lyga, kellega ühiselt on tal mitu lugu ilmunud. Populaarseim lugu, mis kahe muusiku koostöös valminud on, kannab nime „Don't Leave Me“. YouTube'is on selle loo muusikavideol üle 1,5 miljoni vaatamise.

Meelis Eskola on teinud palju kohalikku klubimuusikat. Aastal 2009 rääkis ta Eesti muusikast ja nägi siis, et kindlasti ei kao kuskile Eesti pop-rokk, aga tantsumuusika arenevat kiirelt edasi. „Eesti inimene on tegelikult pubi- ja baariinimene — see tähendab, et meile meeldivad eestikeelsed lood ja kui vaadata Eesti diskosid, kus mängitakse terve öö ainult Eesti muusikat, siis saab aru, et see meeldib ja on osa Eesti inimesest,“ lausus Eskola siis.