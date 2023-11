FOTOD | Tõeliselt menukas esitlus! Meelis Lao ingliskeelse elulooraamatu tutvustus tõi huvilised kohale

Meelis Lao „Ida ristiisa“ põhineb tõestisündinud lool, mida pole peaaegu kunagi räägitud. See on haarav teekond läbi kurikuulsa Vene jõugu kuritegeliku allilma. See haarav kriminaalromaan jälgib Meelis Lao – halastamatu ja kavala mehe – esiletõusu, kellest saab pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist ja selle tagajärgi kogu idapoolkera mõjukaim isik, seisab Apollo raamatupoe veebilehel.

Raamatu esitlusele kogunes hulgaliselt rahvast ja tegemist paistis olevat menuka üritusega. Autorit usutlenud Andres Peets uuris, miks Lao antud raamatu kirjutas. „30 aastat tagasi elasime tohutus impeeriumis Nõukogude Liidus ja arvati, et see kestab igavesti. Ühel päeval kukkus see kokku ja tekkis kaos. Ei olnud miilitsat, politseid, valitsust, tekkis tühjus - vaakum. Teatud seltskonnad saavutasid mõju ja grupeeringute juhid moodustasid maffia high table, kes otsustasid Venemaa tuleviku üle,“ vastas raamatu autor küsimusele ja lisas, et riiki upitati juhtima hall hiireke, kes osutus rotipere kõige jõhkramaks rotiks. Lao sõnul lubati ka temal olla nende läbirääkimiste laua taga ja seetõttu teab ta seda süsteemi seestpoolt. Nüüd tahabki ta selle loo ära rääkida.

Oma elulooraamatu on ta kirja pannud inglise keeles. Selle kohta esitlusel pärides sõnas Lao, et Läänemaailmas on selle loo vastu suur huvi olnud ja seepärast otsustas ta raamatu kirjutada kohe inglise keeles. Hiljem on tal plaan tõlkida „The Eastern Godfather“ ka eesti keelde.

Raamatusse on ta põiminud isikliku narratiivi, kuidas pisikesest poisist, keda kiusati, kasvas mees. Veel avaldas Lao, et on tänulik endast neli aastat vanemale vennale. Nimelt oli tema ema olnud pidevalt tööl ja kui vend tuli oma jõmmidest sõpradega koju, siis hakkasid nad teda kiusama. Et neile vastu astuda, läks ta karate trenni ja temast sai see, kes ta praegu on.