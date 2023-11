FOTOD | Naised, raha ja sõda koos. Mart Kadastik esitles oma seitsmendat romaani

Paljude menukite autor Mart Kadastik avaldab üle mitme aasta uue romaani „Naised, raha ja sõda“, mida kirjanik ja kriitik Rein Veidemann nimetab tema seni parimaks. Kadastiku seitsmendas romaanis kohtub Eesti mees sõjapõgenikest ukrainlannadega, keda ta püüab omakasupüüdmatult aidata. Ukrainas käib julm sõda, aga Eestis ajavad inimesed ikka oma igapäevaseid asju. Sõda ei ole näha ega kuulda, ometi on seda kõiges tunda. Autoriga vestles esitlusel Rein Veidemann.

Eesti Naise peatoimetaja Heidit Kaio on romaani kohta öelnud: „Vaimukalt ja nõtke sulega on autor loonud tegelase, kes püüab leida elule mõtet, kui päevadel pole enam sisu.“ Ka Rein Veidemann ei ole kiidusõnadega kitsi. „Filmilikus tempos kulgeva romaani keskmes on jõukaks saanud vana mehe põgenemine piirolukorda. Lugeja leiab siit nii põnevust, melodraamat kui ka eksistentsiaalseid arutlusi.“