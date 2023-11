Raske haigusega maadlev Celine Dion ilmus üle mitme aasta avalikkuse ette

Eelmise aasta lõpus avaldas Celine Dion oma toetajatele sotsiaalmeedias, et tal on diagnoositud kangestunud inimese sündroom, mis ei lase tal oma elu tavapäraselt elada. Juba enne haigusest teatamist polnud kuulsat lauljat pikalt avalikkuse ees nähtud, kuid selle nädala alguses ilmus ta pärast pea nelja-aastast pausi taas pildile, vahendab Page Six.