Kourtney Kardashiani kasutütar paljastas, mida ta peagi sündiva väikevenna nimest arvab

Nimelt paljastas Barker mõne nädala eest „One Life One Chance with Toby Morse“ podcasti külastades, et poisslapse nimeks saab Rocky. Tegemist polnud üllatava teatega, sest Barker oli juba ühes varasemas intervjuus, mida ta andis koos tütre Alabamaga, vihjanud, et see on üks valikutest. Samuti oli näha Rocky nime ka mõni aeg tagasi aset leidnud Kourtney beebipeol.

Nüüd, kus peagi saabuva ilmakodaniku nimi on isa poolt kinnitatud, tuli fännidele meelde varem mainitud intervjuu koos Alabamaga. Nimelt andsid nad videointervjuu väljaandele Complex, kus Alabama teatas, et Rocky oleks „väga halb“ valik. „Sa tead ise ka, et see on halb,“ ütles teismeline oma rokkarist isale toona.

Trummar jäi rahulikuks ning selgitas, miks ta ei saa Rocky nime enda peast ära ning miks see üldse tema ja Kourtney valikusse sattus. „Rocky George mängis Suicidal Tendenciesis kitarri. Ja „Rocky“ on kõigi aegade suurim poksifilm,“ teatas ta. Toona flirditi veel mõttega, et Rocky järel saab poisslapse keskmiseks nimeks Thirteen ehk kolmteist.

Antud koosluse peale teatas Alabama toona, et ta tahaks näha, kuidas lapsel sellise nimega koolis läheks. Noore neiu arvates oleksid paremad valikud olnud hoopis Audemars, Milan ja Patek.

Nüüd tuli Alabamal aga sõnu süüa, sest ikkagi otsustasid tema isa ja kasuema just Rocky kasuks. Ta teatas Twitteris, et tema arvates on Rocky ikkagi nunnu valik ning Travis märkis tema säutsu ka meeldivaks. „Mulle tõesti meeldib Rocky,“ korrutas Alabama veelkord sotsiaalmeedias üle.