Jan Uuspõld andis selgitusi enda ja Brigita Antoni armusupsaka kohta: meestel on kaks pead ja need ei saa üheaegselt töötada

Star FMi hommikuprogrammis võtsid saatejuhid Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp vestluskaaslaseks näitleja Jan Uuspõllu. Suvel ületas Jan uudisekünnist ilusalongi La Bianca omanikku Brigita Antonisse armumisega, kuid nende suhe purunes. Nüüd pidi Jan selgitama, mis tol ajal tema peas toimus, et ta otsustas oma suhte Antoniga tänavusel Kroonika meelelahutusauhindade üritusel avalikustada.

„Kas sa sõprade ringis ei saanud oma õnne jagada lihtsalt?“ esitas Minev Uuspõllule otsekohese küsimuse. Jan tunnistas esmalt, et küsimus on väga õigustatud. „Aga sa võib-olla oled kuulnud, et meestel on kaks pead ja siis need mõlemad üheaegselt ei saa töötada,“ vastas ta küsimusele naeru kihistades.

Raadiotrio saatejuht Minev uuris Uuspõllult sedagi, miks ta käib LPG-massaažis. LPG-massaažiga on seotud ka tema suvine südamevallutaja Brigita Anton, kelle ilusalongis La Bianca tema ja Jan kohtusid ja suhe tekkis, kuid raadioeetris nende kahe seost ei märgitud.

„See annab väga hea enesetunde. Seal tasub käia,“ põhjendas Jan, miks ta LPG-massaažis hakkas käima. Seejärel uuris Minev, kas seal käivad inimesed, kes on natukene suurema kehaehitusega ja kelle kintsud kobrutavad, et need massaaži järel siledamaks muutuksid. „Noo, enamjaolt lähevad sellepärast,“ tõdes Jan ja täpsustas, et tema kintsud ei kobrutanud. „Mul kobrutas midagi muud,“ sõnas ta ja kogu seltskond puhkes eetris naerma.

Jan kiitis LPG-massaaži kasulikkust veel ja sõnas, et tema puhul aitas see kaelasoontele. „Verevarustust aitab, jube kiiresti taastab,“ lausus ta ja kordas, et massaaž annab hea enesetunde.

Raadioeetris kiideti ka Jani head väljanägemist ja uuriti, kuidas ta on selle saavutanud. Tema head vormi mainisid lausa mitu saatejuhti. Kui saatejuhid pärisid, kas Jan on hakanud trenni tegema või oma toitumist muutma, kiskus vestlus kelmikaks. „Mul on prantsuse dieet,“ teatas Uuspõld ja kinnitas, et see on talle väga hästi mõjunud.