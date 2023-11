Uus filmilevitaja kinomaastikul! Publiku ette jõuavad Ameerika filmistuudio linateosed

Esimeste filmide seas jõuavad kinodesse Prantsuse režissööri Justine Triet’ trillerlik kohtudraama „Langemise anatoomia“, mis võitis Cannes’i filmifestivalil Kuldse Palmioksa auhinna ning Sundance’i paremikku kuuluv „Eelmised elud“.

Vilniuse Rahvusvaheline Filmifestival (VIFF) Kino Pavasaris tähistab kuue kuu pärast oma tegevuse 29. aastapäeva. Sellega seoses annab festivali meeskond teada, et on laiendamas oma filmilevi üle Baltikumi. KP Distribution laieneb rahvusvaheliselt ja teeb sellest kinohooajast alates koostööd A24 filmistuudioga, mis on üks kiiremini kasvavaid filmistuudio Ameerika Ühendriikides.

Juba sel nädalal algava PÖFFi raames on Eestis linastumas esimesed KP Distributioni filmid, mis jõuavad peagi ka järgnevatel kuudel Eesti kinode ekraanidele. Korea päritolu kanadalase Celine Songi lavastatud „Eelmised elud“ esilinastub PÖFFi filmifestivalil ja jõuab kinodesse 24. novembril. Film esilinastus tänavu Sundance’i filmifestivalil.

Publikuni jõuab ka tänavune Cannes’i festivali võitja „Langemise anatoomia“. Justine Triet’ trillerlik kohtudraama, mis räägib kirjanik Samueli ootamatust surmast. On see mõrv, õnnetus või enesetapp? Kahtluse alla langeb Samueli abikaasa Sandra ning kohtuprotsessi käigus kistakse päevavalgele paari keerulised suhted ja lahatakse mikroskoobi all nii nende abielu kui ka naise isiksust ja minevikku.

29. detsembril saavad Nicolas Cage’i fännid taas rõõmu tunda, sest just siis naaseb armastatud näitleja taas kinodesse filmis „Unenäo stsenaarium“, mille lavastas Kristoffer Borgli.

2024. aasta alguses jõuab Leedu, Läti ja Eesti publikuni osa Sofia Coppola viimasest teosest „Priscilla“. Tegu on biograafilise draamaga, mis põhineb Priscilla Presley mälestustel.

Veel on A24 valikust linale jõudmas Cannes’i filmifestivali Grand Prix võitnud režissöör Jonathan Glazer ajalooline draama „Huvivöönd“. See on armastuslugu, mis on täis ego, igatsust ja suuri unistusi ning palju muud.

Varasemalt on A24 filmidest Eestis linastunud „Kõik Beau hirmud“, „Vaal“, „Päikesepõletus“, „Kõik, kõikjal ja korraga“ jne.