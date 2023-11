Piinlik! Kuninganna Camilla läks Keenia turul ostlemisega nii hoogu, et tal sai sularaha otsa

Juba aastasadu kestnud traditsioonide järgi ei tohi kuningliku perekonna liikmed kanda endaga kaasas sularaha. Hetkel Keenias visiidil olevad Ühendkuningriigi siniverelised kuningas Charles ja kuninganna Camilla aga tõestasid, et see reegel alati ei kehti. Nimelt külastas kuninganna ühte Nairobis asuvat turgu ja soovis sealt endale mitmeid kohalike poolt tehtud esemeid osta. Selleks oli ta varunud šillinguid, kuid mitte piisavalt.

Piinlik hetk oli tekkinud tekki ostes. Enne seda soetas Camilla 4000 šillingu eest korvikese, mis talle väga meeldis. „See on imekena!“ oli kuninganna korvi müüjale teatanud. Edasi liikuski ta tekki ostma, kuid kui maksmise hetk kätte jõudis, oli Camillal raha otsas ja appi tuli tema abiline, kellel oli vaid pool ostusummast sularahast olemas. Ta võttis müüja käest tema andmed, et kuninganna saaks hiljem oma ostude eest tasuda, vahendab Daily Mail. Taoline infokogumine käis ka teiste müügilettide juures, kus Camillal leidis endale meelepärase kauba, mida osta soovis.

Turul kaupa müünud müüjad tõdesid, et Camilla tundis nende toodete vastu suurt huvi ja kiitis neid. „Ta küsis minult, mis materjalist need tehtud on,“ avaldas ehteid müünud kaupmees. Veel tuli välja, et Camilla oli turul teinud oma jõuluoste.