REEGLID | Juba homme! Mida kujutab endast Red Bull SoundClash, kus NOËP ja Gameboy Tetris mõõtu võtavad?

Et Red Bull Soundclash ikka edukalt läheks, tuleb end laval esmalt soojaks teha. Ürituse ja rahva käima tõmbamiseks esitavad artistid mõned oma tuntumad palad. See on sissejuhatus ülejäänud kontserdiks.

Kaks artisti. Üks ja sama laul. Unikaalsus võidab. Just see on avavooru peamine eesmärk. Kuna varem on esimeses raundis esitatud nii Rihanna loo „Man Down“ rokkversiooni ja Nena pala „99 Red Balloons“ räpiversiooni, tuleb artistidel leidlikus proovile panna.