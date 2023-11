KUULA | Paneb puusa nõksuma! villemdrillemil ilmus koos Karl Killinguga singel „üksinda“

villemdrillemi sõnutsi räägib lugu harjumuspärastest mõttemallidest suhetes: „Isegi kui mitte kõige parema käitumismustriga kaaslasest ollakse lahku mindud, temaga pole kõige paremad minevikumälestused, siis on ta sellegipoolest oma jälje jätnud ja eelistaksin ikkagi olla pigem temaga, mitte üksinda. Eraldi ja eemal olles saan aru, kui oluline see inimene ikkagi on.“

Loole tegi vaatemängulise visuaali taaskord Get Shot Films, kus kandva külalisrolli sooritas Jüri Pootsmann. Video režissöör Robert Parelo: „“üksinda“ muusikavideo on tegelikult kaheosalise loo esimene pool, mille maiguandjaks oli villemdrillemi mõned nädalad tagasi ilmunud lugu „kannatust“. See oli ka tegelikult vd poolt tulnud sisend - luua uue albumi õrritajana kaks omavahel seotud muusikavideot. Ühise brainstormimise tulemusel jõudsime minu arust päris ägeda hübriidini, mis peaks meelelahutust pakkuma ja olema vaatamiseks sobilik nii noorele kui vanemale vaatajale. Koostöö artistiga oli muidugi täielik lust ja lillepidu, sest suures pildis oli mulle antud täielik usaldus ja loominguline vabadus.“