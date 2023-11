Yana Toom, mida sa jood? Eurosaadiku hägune joogiklaas ETV saates köitis tähelepanu ja tekitas küsimusi

Saates „Esimene stuudio“ uuris saatejuht Mirko Ojakivi Yana Toomilt nii Keskerakonna toetuse kui ka käekäigu kohta. Lisaks huvitavatele jutupunktidele püüdis televaatajate tähelepanu ka Toomi klaas saates. Kui tavaliselt on saatekülalise klaasis vesi, millega end intervjuu ajal värskendada, siis eurosaadiku klaasist paistis hägusem ja kollakam vedelik. See tekitas televaatajates küsimusi - mis vedelikku Toom joob ja kas see on tema enda valik või on rahvusringhääling hakanud pakkuma oma saatekülalistele laiemat joogivalikut?