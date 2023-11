ÜLEVAADE | Hulljulged õhulennud ja pöörased võitlusstseenid: kes on Eesti tuntuimad kaskadöörid?

Hulljulged hüpped, võimsad õhulennud ja pöörased võitlusstseenid – just need kuuluvad ühe kaskadööri igapäevatöö sekka. Kui muidu võiks mõelda, et Hollywoodi filmides kaasalöövad ja eluohtlikke trikke sooritavad kaskadöörid on peamiselt välisriikide pärusmaa, siis on ka väikeses Eestis omajagu närvikõdi tekitavaid trikimeistreid.