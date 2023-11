FOTOD ja JÄRELVAATAMINE | Muusikud NOËP ja Gameboy Tetris võtsid laval suures lahingus üksteisega mõõtu. Kes jäi publiku arvates peale?

Mõlemad muusikud kinnitasid enne üritust, et on väljakutseks valmis ning siht on üks: panna aplausimeeter enda kasuks tööle! Nimelt just publiku reaktsioon oli ju see, mis otsustas lõpuks, kellele läksid punktid ning kes väljus duellist võitjana. Eestimaa vägevamat showd juhtisid multitalendid Kristel Aaslaid ja Eleryn Tiit.