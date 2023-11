FOTOD | Avapauk sai antud! Vaata, kes olid kohal suurejoonelisel Pimedate ööde filmifestivali galal

Festivali avafilm on Serbia režissööri Dragan Bjelogrlići põnevusdraama „Süsteemi valvurid“, mille aluseks on vähetuntud tõsielulugu Jugoslaavia salajasest tuumaprojektist, mis väljus kontrolli alt. Film juhatab ühtlasi sisse tänavuse fookusprogrammi, mis on pühendatud Serbia, Horvaatia, Sloveenia, Montenegro ja Põhja-Makedoonia filmikunstile.