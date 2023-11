FOTOD | Kohal uhke seltskond! Vaata, kes saabusid aasta gastronoomiaürituse Hõbelusikas galale

Selle aasta piduliku gala menüü on koostanud Baltikumi ainuke kahekordse Michelin tärniga pärjatud chef Matthias Diether ning gala toiduvalmistamise on enda peale võtnud tema juhitava tipprestorani 180° by Matthias Diether kokkade meeskond koostöös Tervise Cateringiga.