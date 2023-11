Eluohtliku haiguse käes vaevleva Anastasia Zavorotnjuki tütar: ema on siiani raskelt haige

Anastasia Zavorotnjuki 27-aastane tütar vastas Instagramis oma jälgijate põletavatele küsimustele ning muuhulgas tuli jutuks ka naise vähihaige ema. Anna tunnistas, et tema ema seisund ei näita paranemismärke. „Ema on siiani raskelt haige. Mul on väga raske seda teemat arutada, kuigi viis aastat on juba möödas...Hing valutab,“ avaldas Anna.