„See oli mitu päeva korralikku kuulamist.“ Eesti Laulu konkursile esitatud lugusid hindas 41-liikmeline žürii

Esmakordselt hindas Eesti Laulule esitatud lugusid nii rohkearvuline, 41 liikmest koosnev žürii, kuhu kuulusid suure kogemusega heliloojad ja artistid, raadio- ja teleprofessionaalid, produtsendid, õppejõud ja muusikasõbrad. Žürii kuulas ära 215 konkursile esitatud lugu ja on oma valiku teinud.

„Tänavune žürii on Eesti Laulu ajaloo suurim ja esindab Eesti muusikamaailma täispaletti. Kokku on saanud Eesti Laulu ja Eurovisiooni kogemus, klassikalise ja popmuusika perspektiiv, produtsendid, kuulajad ja inimesed, kelle töö möödub muusika sees. Oleme žüriile tehtud töö eest ääretult tänulikud, sest see oli kindlasti mitu päeva korralikku kuulamist,“ ütleb ERR-i elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi.