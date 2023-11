VIDEO | Karmen Pedaru naudib enim Tallinna vanalinna restorane: kui abikaasa on külas, siis käime rohkem väljas söömas

Maailmas palju reisinud Karmen Pedaru rääkis esmalt Eesti restoranikultuurist ja tõdes, et talle see meeldib. „Mul on siin omad lemmikud kujunenud, kus on kodune tunne,“ ütles ta ja lisas, et tema lemmikrestoran on Controvento. „Sa ei saa kunagi pettuda seal, seal on alati hea toit, seal on mugav ja mõnus,“ sõnas Karmen.

Tema lemmikrestoranid, kus maitseelamusi saada, asuvad Tallinna vanalinnas, kus ta ka elab. „Kui abikaasa (Dener Jaanimaa - toim) on külas, siis käime ikka natukene rohkem väljas. Kui ei ole, siis ma olen kodune või Wolti tellija,“ naeris Karmen.

Uurib modell restoranis käies menüükaardilt toitude hindu ka või on tal sellest ükskõik? „Ikka. Me abikaasa Deneriga alati räägime, et kui on hea toit ja hea liha, siis sul ei ole kahju maksta ja sa saadki hea emotsiooni. Aga kui on see, et sa tellid steigi, sa küsid mediumit ja sealt tuleb well done ja steik on 45 eurot, siis tegelikult on ikkagi kahju seda maksta,“ avaldas ta.

Jootraha jätab Karmen restoranis käies alati. Kuna ta elas kaua New Yorgis ja seal oli tavapärane jätta jootraha 20 protsenti, siis Eestisse naastes sai ta aru, kuidas siin jootraha jätmisega on. „Aga joogiraha ikka annad, kui teenindus on max ja see on ikkagi oluline,“ ütles modell veel.

Vaata lähemalt videost!