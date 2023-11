VIDEO | Hõbelusika gala korraldaja Andres Peets: rõhku pannakse toidu kvaliteedile ja gurmeele

Aastaid Hõbelusika üritusega tegelenud Andres Peets sõnas, et ürituse elushoidmine ei ole olnud raske missioon. „Majanduslikult on muidugi raske, sest majanduskonjuktuur mõjutab ka meid. Aga seda üritust korraldada ja teha ei ole raske,“ tõdes Peets. „Ma olen korraldanud seda kaheksa aastat ja ma teen seda põnevusega ja natukene idealismitundest kantuna,“ lausus ta veel.

Maailmas on vahepeal möllanud nii koroona, sõda kui ka majanduskriis. Millist tulevikku näeb Peets gurmeerestoranidel ja fine diningu restoranidel? „See on õige, et kõik need kriisid on seda valdkonda kõvasti räsinud,“ nentis ta. Kui varem panid toidunautlejad rõhku näiteks uhkele riietusele, millega restorani minna, siis enam see nii ei ole. „Pannakse rõhku toidu kvaliteedile ja sellele osale, mida me nimetame gurmeeks,“ lausus Peets.

Kas Hõbelusika galal peaks olema esindatud ka kodurestoranide segment? „Muideks, me oleme selle üle mõelnud, aga seda segmenti on olnud üsna raske kaasata,“ tõdes Peets ja lisas, et läbi on käinud mitmeid huvitavaid mõtteid. „Nii nagu toimub üldine areng, eks see areng puudutab ka meie organisatsiooni. Eks me uute ja põnevate mõtetega välja tuleme,“ ütleb ta.

Järgmisel aastal tähistab Hõbelusika gala oma 20. sünnipäeva. Peets lubab, et siis tuleb suur pidu. „Selleks me juba praegu valmistume. Juba põlvitame oma sponsorite ja toetajate ees. Me tahame seda väga suurelt tõesti teha,“ kergitas ta pisut gala sünnipäevapeolt saladuseloori. „See peab olema üllatus ja väga suur üllatus!“

