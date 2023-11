KUUM KLÕPS | Jalas ainult püksikud! Särtsakas Sofia Vergara jagas enda modelliajast paljastavat pilti

Vergaga postitas oma 31,7 miljonile Instagrami jälgijale nautimiseks foto, mis on tehtud 1990ndatel, kui ta veel modellina tegutses. Pildil on ta seljaga, jalas valged stringid, kaelas kett. Näitlejanna paistab pildil olevat topless ja nautimas kuuma Miami päikest.

Postituse juurde lisatud tekstist aga selgus, et tegemist on väikest viisi reklaamiga. „Põhjus, miks ma nüüd 51-aastasena olen Transforma usklik kasutaja. Kõik need aastad päikese käes kaitsmata olemist,“ kirjutas ta Instagramis ja tegi sellega reklaami ettevõtte Toty päikesekaitsekreemile.