KROONIKA PODCAST | 12 müstilist aastat varjus ehk muusik Mari-Leen kasvatab nüüd kahte poega ja teeb comeback’i

Pärast seda, kui Mari-Leen pani oma muusikukarjääri pausile, läks ta ülikooli, hakkas süvitsi hobustega tegelema ja kasvatab kahte poega. Huvitav on seik, et Mari-Leen ei rääkinud oma lastele ajast, mil ta oli artist: „Pojad said mu sõprade kaudu teada, et mul on laule, mis on saanud YouTube’is miljoneid vaatamisi.“