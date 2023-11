„ENSV“ staar Liisa Pulk tunnistab: kasutan flirtimist liigagi palju

Kui Liisalt päriti soorollide muutumise kohta ajas, vastas naine, et kui tänapäeval tuleb mees õhtul koju ja küsib naiselt, kes terve päeva on kodus olnud, et miks kodu korras pole, siis tänapäeva naine õnneks ei vaiki ega lähe seepeale nõusid pesema. „Võrreldes Valgre ajaga, lööb naine jalaga vastu maad ja küsib vastu: kui sina kogu päeva tööl oled, miks me siis rikkad pole?,“ arutles Liisa.

Vastates aga küsimusele flirtimise kohta, ütles ettevõtjast elukaaslase Erki Kukega tütreid Mona (4) ja Ada (1) kasvatav Liisa, et flirt on tema arust tore asi. „Teeb päeva värvikamaks. Ma ise kasutan seda enda lõbustamiseks ehk liigagi palju. Ja paistab, et ka Valgre oli väga stiilipuhas flirtija. Ei mingeid labasusi, kahemõttelisust. Tema kehastus osavalt kurva kuju rüütliks, kes kõik oma tunded, võiks öelda, et isegi liiga naiivselt poeesiasse valas. Ja ma usun, et enamik naisi ei suutnudki vastu panna. Selline armastuse keel sobiks ka mulle väga hästi. Aga ega tolleaegsed neiukesedki istunud nagu potililled aknalaual ega oodanud, et keegi neid nuusutama tuleks. Meie lavastuses haaravad naistegelased armuasjades ohjad ikkagi enda kätte. Mehed ei mängi naistega, vaid naised meestega.“