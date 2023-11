Kõne Tõnis Millinguga tõi ärimees Rain Väänale pisarad silma: selline tänu on minu jaoks kõige suurem

„Üks ühtepidi hästi kurb ja teistpidi hästi õnnelik lugu juhtus poolteist aastat tagasi, kui helistas Tõnis Milling ja tänas mind selle eest, et tal vähk avastati. Mul tulid pisarad silma. Küsisin, miks sa mind sellise asja eest tänad ja ta vastas, et tänu meie ennetavale tegevusele saadi tema haigusele õigel ajal jälile ja tänaseks on ta täiesti terve mees,“ kirjeldas Vääna nende kõnet ning tõdes, et selline tänu on tema jaoks kõige tähtsam.

Milling on varem meedias rääkinud sellest, kuidas 2020. aasta sügisel sattus ta tänu „Pikema sõpruse päevale“ kontrolli. „Seejärel käisin meestekliinikus ja Ida-Tallinna keskhaiglas uroloogi juures, et mõista, miks PSA näit on kõrge, aga vastust ei saanud. Osadel meestel ta ongi kõrge. Soovisin selgust, et saaksin teha elustiili muudatusi. Jäin jälgimisele. Päeval, mil Madis (Madis Milling, Tõnise vend - toim) suri, oligi mul eesnäärme tomograafia-uuring. Olen kergelt klaustrofoobik ja kogu selle öö šokk oli meeletu. Ütlesin endale „Madise nimel!“ ja ronisin uuringuks kinnisesse kapslisse. Kõik minu uuringuid on tehtud selle aasta sees. Juunis antud vereproovis oli kõik korras, aga augustis tehti biopsia ja septembris sain diagnoosi – mul on pahaloomuline eesnäärmekasvaja,“ paljastas Milling 2022. aasta sügisel Kroonikale.