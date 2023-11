Evelin Ilves alustas uuel töökohal: ma pole töölepingulises suhtes olnud natuke üle 20 aasta!

„Tõepoolest, mina pole täistöölepingulises suhtes olnud natuke üle 20 aasta. Ma arvutasin selle välja, kuigi ma arvasin, et see aeg on olnud veelgi pikem,“ sõnas 55-aastane Ilves, kes selgitas, et paus tekkis pärast seda, kui 2003. aastal sündis tal tütar. „Enne seda olin ma Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses töölepinguga tööl,“ lisas ta.