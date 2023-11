Evelin Võigemast vananemisega kaasnevatest tabudest: mul on üks väga lähedane sõber, kes on minust 22 aastat noorem

Näiteks arutlesid naised koos saatejuht Anu Välbaga teemal, kas vananemine on neid millalgi segama hakanud. „Tead vahepeal mul on see tunne, kui ma satun... Ma tegin just tudengifilmi, kus ma käisin mängimas, ja ma sain aru, et kõik need inimesed suhtuvad minusse hästi aupaklikult, et „Mida teil on vaja? Mida te soovite?“. Siis mul oli kohe, et mis teil viga on? Ma olen ju umbes nagu teie,“ meenutas Võigemast hiljutist seika.

Näitlejatar paljastas ka fakti, et ta suhtleb igas vanuses inimestega. „Mul on üks väga lähedane sõber, kes on minust 22 aastat noorem. Väga lähedane sõber. Tema on 21, mina olen 43. Ei sega, ma ei tea,“ selgitas ta.

„Ma mõtlen, et vananemisega on ka see tore, et me pole kunagi enam nii noored, kui me oleme täna. Kümne aasta pärast on täitsa tore mõelda, et issand, et mis sa mõtlesid 43-aastaselt, et sul on juba mingi elukogemus. Ma kujutan ette, kuidas ma kümne aasta pärast vaatan sellele intervjuule tagasi, et mida sa teadsid siin vanuses,“ ütles Võigemast.

Näitlejatar tõdes, et viimaste aastakümnetega on muutunud see, et teiste arvamus läheb vähem korda. Samuti ei põe ta enam nii palju välimuse pärast ning kaalul on ka patareid juba mitu aastat tühjad olnud.