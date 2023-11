26-aastane lauljatar, kelle kodanikunimeks on Helena Põldmaa, käis viimased kaks nädalat ringi sidemetes. Rinoplastikaga kaasnes ka tõsiasi, et noore naise mõlemad silmad olid sinised. Nüüdseks on Heleza nägu taastunud ning täna hommikul eemaldati tema näost viimased sidemed.