Milliste kuulsuste esemed on kõige populaarsemad? Oksjonil „500 kleiti“ on kõrgeim pakkumine tehtud hoopis Alar Karise lipsu eest

Riigipea poolt annetatud riideeseme kohta on tehtud kahe päeva jooksul viis pakkumist ning hetkel on kõrgeim pakkumine 700 eurot. Sama kasutaja tegi eile antud lipsule ka esimese pakkumise, milleks oli 500 eurot.

Kuigi Alar Karise lips on hetkel kõige kõrgema summa eest saadaval, siis moelooja Aldo Järvsoo poolt annetatud liivakarva beeži tüllkleidi hind on muutunud lausa 31 korral. Selleks, et antud kleiti endale saada, tuleks trumbata üle praegune kõrgeim pakkumine, milleks on 510 eurot. Kui presidendi annetatud riideeseme hind on tõusnud 200 euro võrra, siis Järvsoo loomingu hind antud oksjonil on tõusnud päevaga üle 400 euro võrra.