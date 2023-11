FOTO | Lainetav tukk on läinud! Donald Trump lasi endale uue soengu lõigata

Kui muidu tundus, et 77-aastase mehe juures muutuvat ainult see, et tema juuksed aina hõrenesid, siis nüüd otsustas Trump oma kuulsas tukast loobuda. Meest kaunistab nüüd hoopis lühem soeng, mis kogu tema otsaesise täies hiilguses paljastab.

Varem on spekuleeritud, et kas Trumpi soeng on üldse päris või on kõrges eas mees kasutamas parukat. Tema endine juuksur Amy Lasch paljastas mõne aasta eest, et tegemist on mehe enda juustega ning ta teeb igal hommikul endale soengu ise. Siiski vihjas naine, et endise presidendi peanupp on aina hõredam ehk ta peab tagapool olevatest juustest endale tuka ette kammima.