Tulevane Norra kuningas paljastas karmi tõe oma suhte alguse kohta: terve riik tahtis, et me lahku läheks

Kirjanik Kjetil Østli poolt kirjutatud elulooraamatus, mis Norras jõudis müügile sel neljapäeval, räägitakse avameelselt lahti see, mis toimus kulisside taga 24 aastat tagasi, kui Haakon ja Mette-Marit tuttavaks said. Enne seda, kui avalikkus nende suhtest teada sai, olid nad jõudnud juba korra lahku minna ja veeta mitu kuud teineteisest eemal. Kuna tunded olid aga liiga tugevad, siis viis elu neid ikkagi kokku tagasi ning praeguseks hetkeks on nad olnud abielus 22 aastat.