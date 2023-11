Huvitav vangerdus! „Eesti otsib superstaari“ saab tänaseks õhtuks uue saatejuhi

TV3 poolt välja saadetud pressiteates selgub, et tänast otsesaadet juhib teine staarisaate kasvandik Jüri Pootsmann. „Karl-Erik Taukar ei juhi tänast saadet tervislikel põhjustel,“ seisab teates.

Eestis pole arvatavasti teist meeslauljat, kes saaks Taukarit lihtsamini asendada kui Pootsmann. On temagi viimastel aastatel juhtinud näiteks saateid „Tantsud tähtedega“, „Salalaul“ ja olnud „Eesti Laulu“ eetris green roomi reporteri rollis. Igapäevaselt juhib ta raadiosaateid Power Hit Radios.

Tänase superstaarisaate teemaks on „Imekaunis ja hoogne jazz“ ning saate lõpuks hääletatakse välja üks laulja kuue superstaariks pürgija seast, kelleks on Robin Kristofer Kukk, Ant Nurhan, Maria Rander, Marta Lotta Kukk, Robert Reesar ja Margareth Mürk. Kümnest finalistist on seni rahva valikul lahkuma pidanud Rute Trochynskyi, Meelis Kesperi, Hans Markus Danilas ja Sebastian Jasinski.