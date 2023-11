„Inimesed endiselt helistavad ja soovivad broneerida lauda!“ Kristiina Ojuland selgitas, miks ta enam kodurestorani ei pea

„Inimesed endiselt helistavad ja küsivad, et kas saab lauda broneerida täna õhtuks,“ naeris Ojuland, kelle koduuksed on klientidele juba mitu aastat suletud olnud. See, et inimesed tema toidukoha vastu endiselt huvi tunnevad, tekitab talle palju rõõmu.

Põhjus, miks endine poliitik enam edukat kodurestorani ei pea, on lihtne. „Seaduse järgi saigi kodurestorani kolm kuud teha. See on selline seadus Eestis. Muidugi, kui ma oleksin tahtnud, ma oleksin võinud jätkata tavapärase toidukohana,“ selgitas ta.

Hõbelusika galat väisanud naine tõdes, et sellel üritusel vääriksid kindlasti ka mitmed kodused söögikohad tunnustamist. „Ma ei ütle seda ainult iseenda pärast. Kui ma ostsin siia pileti, siis ma hakkasin mõtlema, aga et miks mitte? Miks ei võiks ka kodurestorane hinnata?“ mõtiskles ta.

Ojuland tunnistas, et kodurestoranis tegutsemine on kõige raskem töö, mida ta on kunagi pidanud tegema. „See ongi tõesti nii, et oled 12 tundi jalul. Ma tegutsesin peamiselt kokana, aga mul oli seal abilisi ka. See oli tõesti nii, et isegi vetsu ei jõudnud kümne tunni jooksul minna,“ naeris ta meenutades kolme aasta tagust suve.

Millest tunneb Ojuland Eesti restoranikultuuris puudust? Millised on tema eelistatuimad söögikohad Tallinnas? Nendele küsimustele saab vastused videost!