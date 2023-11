„See on Eesti gastronoomia tipptoode!“ Kristjan Järvi paljastas üllatava kodutoidu, mida ta igas maailmanurgas igatseb

„Mulle meeldib midagi sellist tavalist. See on see lihtsus, mida mina otsin. See on minu jaoks Eesti gastronoomia tipptoode,“ naeris Järvi, kelle arvates ongi antud roa erilisus selles, et seda ei saagi eriti kuskilt mujalt kui kodumaalt.

Vaatamata sellele, et antud roog on lihtsaimast lihtsam, meeldib dirigendile ka tipptasemel restoranikultuur, kus teda köidab just mängulisus, millega saavad kokad oma loovust eksponeerida.

Millistesse toidukohtadesse läheb Järvi aga hea meelega ise pidevalt tagasi? „Hea restoran on selline, kus esialgselt toit on ainult hea niisugune saatja, aga tegelikult see koht ise, mis tekitab sinus mingisuguse geniaalse tunde. See ei tule toidust isegi. See tuleb tervest sellest hubasusest... Arusaamisest, et inimene läheb sinna, et mingisugust elamust saada,“ selgitas ta.

Kui aga uuriti, et milliseid kohti ta tõesti ise esile tooks, torkas Järvile esimesena pähe Vabaduse väljaku nurgal olev pitsarestoran. „See on fantastiline koht! Ma olen käinud vanalinnas selleks, et spetsiifiliselt just sinna sööma minna,“ paljastas tunnustatud helilooja oma meeliskoha.