VIDEO | Superstaarisaatest välja langemine tõi Robert Reesarile pisarad silma: ma ei taha aktuse laulikuks saada

„Eks ma juba eelmine kord eeldasin, et lähen koju. Ma teadsin, et alles on jäänud n-ö staaride koorekiht ja keeruline oli sealt edasi pääseda. Seekord läks siis niimoodi...Ma arvan, et see oli loogiline, et saatest välja kukkusin,“ ütles pisaraid pühkides neljandast finaalsaatest „Eesti otsib superstaari“ välja langenud Rocca al Mare Kooli loodusainete õpetaja Robert Reesar.