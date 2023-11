Seks, lahkuminek, petmine, fetišid jne: muusik Mihkel Raud andis koos naudingute koolitaja Epp Kärsiniga välja raamatu

Raamat on väidetavalt avameelne ja kohati šokeeriv sissevaade inimsuhete tabuteemadesse: seks, lahkuminek, petmine, fetišid ja paljud teised nähtused, millest Eesti ühiskonnas alles viimasel ajal on kõnelema hakatud.

„“Ennast raiskame võõrastes voodites“ põhineb vestlustel, mida mul on olnud õnn Epp Kärsiniga erinevates olukordades pidada,“ räägib raamatu autor Mihkel Raud. „Ma püüdsin tema käest välja kangutada näpunäiteid, kuidas oma elu tõhusamalt ja õnnelikumalt elada. Ma usun, et see õnnestus hästi - raamat on kaanest kaaneni täis nippe ja mõttemänge, mis aitavad iga inimest läbi kõikvõimalike probleemide navigeerida.“

„See raamat võiks pakkuda huvi kõigile, sest puudutame nii paljusid erinevaid teemasid, millega iga inimene elu jooksul kokku puutub: suhted, armastus, petmine, töö, õnn, raha, seks, laste kasvatamine, elu usaldamine, südametasandil elamine ja nii edasi,“ lisab Epp Kärsin. „Koostöö Mihkliga oli suurepärane - mul on hea meel, et just tema selle raamatu kirjutas. See, kui mahlaselt ja vürtsikalt oskab Mihkel sõnu seada ja elavaid kujutluspilte loetust luua, on suur anne! Ta lihtsalt ongi väga andekas ja laia silmaringiga tegelane. Karmi ja veidi ülbena esineva maski taga on „päris“ elus väga õrna ja ilusa hingega mees. Hoopis teistsugune inimene, kui paljud võibolla arvavad.“