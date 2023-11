FOTO | Evelin Ilves saabus seltskonda šarmantse mehega

Endine esileedi Evelin Ilves on justkui tuhast tõusnud. Pühapäeval teatas ta Vikerraadio hommikusaates, et ta on mõned päevad varem alustanud uuel töökohal. Reede õhtul väisas ta PÖFFi pidulikku avamist ettevõtjast kaaslasega.