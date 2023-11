Fännid, rõõmustage! Maailmakuulus Sting annab Euroopa kultuuripealinna tiitliaasta puhul kontserdi Tartus

Sting toob Tartus publikuni kõik muusiku armastatud hitid, sealhulgas ka The Police’i ajastusse jäävad palad. Kontserdil kuuleb ajatuid hitte, sealhulgas klassikuid nagu „Fields of Gold“, „Roxanne“, „Every Breath You Take“, „Message in a Bottle“ ja suurt hulka teisi armastatud lugusid. Sting tuleb Tartus lavale koos rokkansambliga.

Kultuuripealinn lähtus suurartisti valikul programmi nii Stingi loomingust kui ka tema ühiskondlikust mõjust, mis haakub Tartu 2024 tegemiste ja loovkontseptsiooniga Ellujäämise Kunstid. „Suurmeister tegeleb just nende teadmiste, oskuste ja väärtustega, mis aitavad meil tulevikus paremini elada. Põlvkondadeülene legend hullutab igas eas publikut. Tegu on artistiga, kelle repertuaar on kullatud,“ rääkis Tartu 2024 juht Kuldar Leis.

Sting keskkonnaaktivist, kes sobitub kultuuripealinna programmis kesksel kohal olevate keskkonnateemadega. Tartu 2024 hõlmab veerand Eestit ja korraldab programmi enam kui tuhande sündmusega keskkonnahoidlikult, sealhulgas Stingi kontserdi.

Stingi pika karjääri saladus on lihtne, ütles artist intervjuus selle aasta mais. „Ma olen uudishimulik! Ma olen muusika enda suhtes uudishimulik. Ma olen jätkuvalt muusika õpilane. Ma harjutan iga päev. Ma õpin,“ rääkis ta. „See on imeline müsteerium – see on muusika mõistatus – aga ma olen valmis õppima. Nii et kui see on põhjus, miks ma kümne küünega kinni hoian, siis on see piisavalt hea põhjus.“

Piletid tulevad Live Nation Estonia kontserdiklubi liikmetele müüki 8. novembril, avalik müük algab 10. novembril kell 10 Piletilevi kodulehel ja müügipunktides.

Maailmaparandajast muusik

Helilooja, laulja-laulukirjutaja, näitleja, autor ja aktivist Sting sündis Inglismaal Newcastle’is, seejärel kolis ta 1977. aastal Londonisse, et asutada koos Stewart Copelandi ja Andy Summersiga The Police. Bänd andis välja viis stuudioalbumit, teenis kuus GRAMMY Awards® ja kaks Briti auhinda ning võeti 2003. aastal The Rock and Rolli kuulsuste saali.