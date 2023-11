Septembri lõpus sai avapaugu Kanal 2 saate „Mu emps on kõvem kokk kui sinu ema“ uus hooaeg, kus osalevad ainult tuntud näod. Kuigi saate võiduraha annetatakse MTÜ-dele, on paljud televaatajad marus, sest võistlus on vanuseliselt väga ebavõrdne.