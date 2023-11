FOTO | Nii palju siis Küprosest! Alla Pugatšova seikleb Eesti lähedal ning külastas korra ka Venemaad

Väidetavalt käis Pugatšova oma kodumaal selleks, et ajada korda viimased dokumendid seoses tema pärandvaraga. Kuuldavasti on primadonna juba aastaid valmistunud ette selleks, mis saab pärast tema surma. Väidetavalt tahab naine jätta kogu maise vara enda ja Galkini ühistele kaksikutele, kuid endiselt on suur küsimärk selle ümber, et mis saab staarpaari suurest lossist, mis asub Moskva lähedal. Varem on Vene meedia kirjutanud, et selle üllatuslikuks ainuomanikuks on hoopis Galkin, mitte Pugatšova.