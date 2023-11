Fännid poleks andestanud: Matthew Perry tõttu lõigati „Sõpradest“ välja stseen, mis oleks muutnud kogu sarja käiku

USA väljaanne TMZ rääkis näitleja Lisa Cashiga, kes osales sarja „Sõbrad“ 5. hooaja episoodis „The One in Vegas: Part 1“. Naise sõnul sai ta toona rolli taustanäitlejana, kuid tema tegelaskujul oli algselt mõeldud olema sarjale päris suur mõju. Kui muidugi Chandlerit kehastanud ja meie seast hiljuti lahkunud Matthew Perry poleks enda suud toona lahti teinud.

Lisa sõnul oli algselt stsenaariumis ette nähtud stseen, kus Courteney Coxi kehastatava Monica ja Perry tegelaskuju Chandleri vahel Las Vegases tekkinud suur tüli lõpeb sellega, et Lisa toateenija tegelaskuju pidi jõudma välja Chandleri voodisse. Algselt oli plaanis, et Chandleri hotellitoa ukse taha jõudnud toateenija lohutab meest, nende vahel tekib säde ja Chandler petab Monicat.

Chandlerit kehastanud Perry läks aga pärast paari korda nimetatud stseeni harjutamist sarja kirjutajate juurde ja ütles, et sarja fännid ei andestaks seda neile iial. Mees palus, et see stseen välja lõigataks ja tülile leitaks uus lahendus.