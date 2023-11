Pikema Sõpruse Päev ja 5MIINUST kutsuvad mehi tervisekontrolli: eks me oleme sellised möllumehed ja väga tõsiselt alati kõike ei võta

„Eks me oleme sellised möllumehed ja väga tõsiselt alati kõike ei võta. Samas, et see trall saaks kauem kesta, võiks oma seisundi aeg-ajalt üle vaadata – elukutse lihtsalt nõuab seda. Tervise puhul ei saa olla las-minna-meelolu. Tuju on tähtis, tervis on tähtsam,“ lausus 5MIINUST liige Estoni Kohver.

„Lööme 5MIINUST sõpruskonnaga „Pikema Sõpruse Päeva“ kampaanias kaasa meeleldi, sest meiegi oleme mehed, selle algatuse eesmärgid on kõigile selged ja pealegi on ju mõnus koos sõpradega aega veeta – kasvõi seda videot teha,“ lisas Kohver.

Ettevõtja Rain Vääna algatusel alates 2019. aastast toimunud „Pikema sõpruse päeva“ missioon on iga aastaga kasvatada nende meeste hulka, kes peavad kord aastas oma tervise kontrollimist enesestmõistetavaks. „Pikema Sõpruse Päeva“ eesmärk on kutsuda üles mehi üle Eesti, et nad veedaksid ühe lõbusa päeva koos oma sõpradega, tehes midagi toredat ning käies päeva jooksul üheskoos ka tervisekontrollis. See on ühine koosoldud aeg, et tähistada sõprust, mõelda tervisele ja pikendada üheskoos tervelt elatud aastaid.

„Selle aasta pikema sõpruse ettenäitaja on 5MIINUST, mille üle on mul väga hea meel. Loodan, et nii levib see algatus veelgi laiemalt. Terve olla on mehelik ning meestel pole vaja häbeneda, kui selleks peab vahepeal arsti juures käima, et tervena edasi elada,“ lausus Rain Vääna.