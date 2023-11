VIDEO JA FOTOD | Poiss või tüdruk? Helen Adamson avaldas oma peagi sündiva lapse soo

„See video on meie jaoks äärmiselt erilise tähendusega. Ja ma pole päris kindlasti midagi nii isiklikku siin veel jaganud, eriti oma paarisuhtest. Tunnistan ausalt, et ka praegu, seda jagades, valdavad mind kahetised tunded. Ühelt poolt olen õnnelik, et saan jagada teiega midagi nii ehedat ja erilist, aga teiselt poolt, pole ma tegelikult kindel, kas ma enam tahan selliseid hetki avalikult jagada,“ kirjutas Adamson Instagramis.

Lauljanna tõdes, et kunagi oli see tema jaoks normaalsus, sest ta elas täiesti väljapoole. „Aga nüüd, lubades teid nii lähedale millelegi, mis on mulle nii kallis ja püha, paneb see tõsiselt oma otsuste üle järele mõtlema. Seetõttu võtsime koos elukaaslasega aega, et mõelda ja tunnetada, kas me ikka tahame oma kõige turvalisemat ruumi avada.“